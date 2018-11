Polizei räumt Protestcamp von Waldschützern am Frankfurter Flughafen

Hunderte Polizeibeamte haben ein Protestcamp von Umweltschützern gegen den Bau eines Autobahnzubringers am Frankfurter Flughafen geräumt. Das Lager aus Baumhäusern, Hochsitzen und Zelten in einem Wald war seit Januar errichtet worden. Bei dem stundenlangen Einsatz stellte die Polizei die Personalien von insgesamt 21 Aktivisten fest. Einige kamen zwischenzeitlich in Gewahrsam.