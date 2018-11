Geisterzug rollt ohne Lokführer 92 Kilometer durch australische Wüste – kontrollierte Entgleisung

Das australische Bergbauunternehmen BHP Billiton war gezwungen, einen Güterzug in der Region Pilbara im Bundesstaat Westaustralien absichtlich entgleisen zu lassen, nachdem er sich 92 Kilometer lang unkontrolliert fortbewegt hatte. Der fast drei Kilometer lange Zug setzte sich ohne Lokführer in Bewegung, als dieser einen Nothalt machte und ausstieg, um einen der Wagen zu inspizieren.

Der Lastzug bestand aus vier Lokomotiven und 268 Wagen und sollte Eisenerz in die Stadt Port Hedland befördern, schreibt die Zeitung The West Australian. Zur Zeit der Entgleisung erreichte er eine Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern. Wie ein Sprecher von BHP Billiton mitteilte, sei bei dem Zwischenfall niemand verletzt worden. Der Fahrbetrieb in der Region wurde vollständig eingestellt, eine Ermittlung des Vorfalls wurde eingeleitet.

