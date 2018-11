Geschmackloses Video zum Grenfell-Hochhausbrand - Sechs Festnahmen

Wegen eines geschmacklosen Videos zum Brand des Grenfell-Hochhauses in London sind sechs Männer festgenommen worden. Fünf Männer im Alter von 19 bis 55 Jahren aus dem Süden der britischen Hauptstadt hatten sich bereits am Montagabend selbst der Polizei gestellt, wie Scotland Yard mitteilte. Am Dienstag nahmen die Ermittler einen weiteren Verdächtigen im Alter von 19 Jahren fest. Die Männer hatten ein großes Modell des Hochhauses mit braunen Pappfiguren an den Fenstern in Brand gesetzt.