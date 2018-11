Deutsch-ägyptisches Forscherteam entdeckt alte Inschriften in Ägypten

Quelle: Reuters Deutsch-ägyptisches Forscherteam entdeckt alte Inschriften in Ägypten (Symbolbild)

Ein deutsch-ägyptisches Forscherteam hat in Kairo Kalksteine mit Tausende Jahre alten Inschriften entdeckt. Einige der Funde lassen sich auf die 12. und 20. Dynastie der Alten Ägypter zurückführen und sind damit bis zu etwa 4.000 Jahre alt, wie das Antikenministerium in Ägypten am Dienstag mitteilte. Dabei seien auch Teile von Statuen gefunden worden.