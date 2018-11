Spezialeinheiten aus ganz Deutschland üben in Hamburg Terror-Lage

Quelle: www.globallookpress.com

Schwer bewaffnete Polizisten in Schutzanzügen laufen durch die Hafencity in Hamburg, Verletzte liegen blutend auf den Straßen - Einsatzkräfte aus ganz Deutschland haben am Dienstag in Hamburg den Ernstfall geprobt. An vier Stellen in der Stadt wurden unter realistischen Bedingungen Anschlagsszenarien geübt. Beteiligt waren etwa 850 Einsatzkräfte aus ganz Deutschland, darunter auch die Bundespolizei-Eliteeinheit GSG9.