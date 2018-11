Großeinsatz gegen mutmaßliche Schleuserbande in drei Bundesländern

Quelle: www.globallookpress.com Großeinsatz gegen mutmaßliche Schleuserbande in drei Bundesländern (Symbolbild)

Bei einem Großeinsatz gegen eine mutmaßliche Schleuserbande hat die Bundespolizei am Dienstag 47 Wohnungen in drei Bundesländern durchsucht. Es gab vier Festnahmen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte. Vorgeworfen werde den Festgenommenen, in bislang etwa 200 ermittelten Fällen Scheinehen arrangiert zu haben.