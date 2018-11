EU-Ratspräsident Tusk in Polen zu Finanzskandal befragt

EU-Ratspräsident Donald Tusk wird vorgeworfen, 2012 nicht rechtzeitig auf Warnsignale reagiert und den Skandal nicht verhindert zu haben.

EU-Ratspräsident Donald Tusk ist am Montag in Warschau von einem Parlamentsausschuss der PiS-Regierung zu einem großen Finanzskandal während seiner Zeit als Polens Ministerpräsident (2007-2014) befragt worden. Bei der im Jahr 2012 zutage gekommenen Affäre um den Finanzdienstleister Amber Gold wurden Tausende Polen, die in ein Schneeballsystem investiert hatten, um Anlagen in Höhe von insgesamt etwa 200 Millionen Euro geprellt.