Nach Volkswagen-Bank: Nun auch Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz-Bank

Quelle: Reuters Verbraucherschützer reichen Musterfeststellungsklage gegen Mercedes-Benz-Bank ein.

Nach der Volkswagen-Bank nehmen Verbraucherschützer auch die Mercedes-Benz-Bank mit der neuen Musterfeststellungsklage ins Visier. Geklagt hat die Schutzgemeinschaft für Bankkunden, wie das Oberlandesgericht Stuttgart am Montag bestätigte. Sie hält die Widerrufsregelungen in den Kreditverträgen der Bank für mangelhaft und will vor Gericht erreichen, dass solche Verträge deshalb jederzeit auch jetzt noch widerrufen werden können.