Zwölf Neugeborene in afghanischem Krankenhaus sterben an septischem Schock

Quelle: Reuters Zwölf Neugeborene sind in einem afghanischen Krankenhaus am vergangenen Sonntag gestorben. (Symbolfoto)

In einem Krankenhaus in der nordostafghanischen Provinz Pandschir sind zwölf Neugeborene gestorben. Die Säuglinge hätten am Sonntag einem septischen Schock erlitten, bestätigte ein Vertreter der italienischen Nichtregierungsorganisation "Emergency" in Afghanistan am Montag. Alle hätten die gleichen Symptome gezeigt.