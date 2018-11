Zum ersten Mal in der Geschichte Bayerns: CSU und Freie Wähler sind Koalitionäre

Quelle: www.globallookpress.com Bayern hat eine neue Koalition. Ministerpräsident Markus Söder (CSU, II v.l.) und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (II v.r.) unterzeichneten am Montag im Landtag den ersten schwarz-orangen Koalitionsvertrag in der Geschichte des Freistaats.

Drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben CSU und Freie Wähler ihre Zusammenarbeit offiziell besiegelt. Nach der Zustimmung der jeweiligen Parteigremien am Sonntagabend unterzeichneten die Verhandlungsführer am Montagmorgen in München den neuen Koalitionsvertrag - wenige Stunden vor der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags.