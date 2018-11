China stellt Pakistan Hilfe in Aussicht

Quelle: Reuters China stellt Pakistan Hilfe in Aussicht (Symbolbild)

China hat seinem finanziell angeschlagenen Nachbarn Pakistan Unterstützung in Aussicht gestellt. Prinzipiell sei man sich einig, dass China die notwendige Hilfe und Unterstützung bereitstelle, zitierte die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Samstag den chinesischen Vize-Außenminister Kong Xuanyou nach einem Treffen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang mit seinem pakistanischen Amtskollegen Imran Khan in Peking. Über die Details müssten beide Seiten noch beraten.