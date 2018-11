Mindestens 15 Tote nach Massenkarambolage auf Schnellstraße in China

Infolge einer Massenkarambolage auf einer Schnellstraße im Nordwesten Chinas sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 44 weitere Personen wurden verletzt. An dem Unfall waren 31 Autos beteiligt.

Der Massenunfall ereignete sich noch am Samstagabend gegen 19:20 Ortszeit vor einer Mautstation in der Provinz Gansu. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag berichtete, war ein Lastwagen in wartende Autos gerast. Dem Bericht zufolge soll der Fahrer die Kontrolle über seinen LKW verloren haben. Der mutmaßliche Urheber der Massenkollision wurde festgenommen. Ihm zufolge sollen die Bremsen des Fahrzeugs versagt haben. (dpa/Life.ru)

