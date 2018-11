Unwetter in Italien: Taucher bergen neun Leichen aus geflutetem Landhaus

Quelle: AFP Unwetter in Italien: Taucher bergen neun Leichen aus geflutetem Landhaus (Symbolbild)

Die schweren Unwetter in Italien haben weitere Todesopfer gefordert. Taucher bargen in der Nacht zum Sonntag bei einem «dramatischen Einsatz» neun Leichen aus einem Landhaus auf Sizilien, nachdem der Wasserpegel eines Flusses wegen der heftigen Regenfälle in der Region rapide angestiegen war. Das Unglück geschah in Casteldaccia unweit von Palermo.