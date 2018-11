Nachbebenserie in Westgriechenland dauert an

Nach dem starken Seebeben vor anderthalb Wochen dauert die Serie von Nachbeben in Westgriechenland an. Am Sonntagmorgen waren zwei mittelstarke Nachbeben zu spüren, das heftigere davon erreichte kurz nach fünf Uhr eine Stärke von 4,9. Wenige Minuten zuvor war das andere Beben mit 4,7 gemessen worden.