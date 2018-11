Tausende bei Beerdigung des "Vaters" der afghanischen Taliban

(Archivbild)

Tausende Anhänger haben am Samstag dem ermordeten pakistanischen "Vater" der afghanischen Taliban, Maulana Samiul Haq, die letzte Ehre erwiesen. Die Beisetzung, an der auch der Gouverneur der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa und zahlreiche andere Politiker sowie Geistliche teilnahmen, wurde direkt im Fernsehen übertragen. Die Hintergründe der Tat waren am Samstag noch unklar. Die Polizei untersuche noch den Tatort, berichtete der Sender "Geo TV".