Hühnermist macht Bundesstraße für Stunden unpassierbar

Quelle: AFP Hühnermist macht Bundesstraße für Stunden unpassierbar (Symbolbild)

Eine Spur aus Hühnermist hat eine Bundesstraße in Ostwestfalen am Samstag für mehrere Stunden in einer Richtung unpassierbar gemacht. Ein Sattelzug verlor dort seine Ladung, nachdem sich eine Klappe an dem Transporter gelöst hatte. Der Fahrer bemerkte das erst später.