Quelle: AFP Islamisten in Pakistan beenden Proteste nach Einigung mit Regierung

Drei Tage nach dem Freispruch einer wegen Gotteslästerung verurteilten Christin in Pakistan haben Islamisten ihre landesweiten Protestet eingestellt. Am Freitagabend einigte sich die radikalislamische Gruppe Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP) mit der Regierung darauf, dass sich die Behörden einem Revisionsantrag gegen die Entscheidung des Obersten Gerichts zum Freispruch Asia Bibis nicht widersetzen würden. Zudem würden Schritte eingeleitet, die Christin am Verlassen des Landes zu hindern.