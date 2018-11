Schlafen im Hopfen-Himmel: Brauerei eröffnet Bierhotel in USA

Quelle: www.globallookpress.com (Symbolbild)

Wer vom Geruch von frischem Hopfen und Malz geweckt werden will, der kann jetzt in ein Bier-Hotel im US-Bundesstaat Ohio einchecken. In jedem Zimmer des Hotels in der Stadt Columbus gibt es Zapfhähne mit mehreren Biersorten, einen Kühlschrank mit Flaschenbieren und Hopfenseifen. Eine Nacht im Hopfen-Himmel kostet etwa 140 Euro.