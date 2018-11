Italiens ältester Häftling ist tot

Quelle: Reuters

In Italien ist einer der grausamsten Bosse der kalabrischen Mafia gestorben. Mit seinen 91 Jahren war der ’Ndrangheta-Anführer Francesco Barbaro der älteste Gefängnisinsasse des EU-Landes. Der Kriminelle starb in einem Krankenhaus in Parma.