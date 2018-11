Nicaragua gedenkt an "Día de los Muertos" der Opfer der Krise

Quelle: Reuters Nicaragua gedenkt an "Día de los Muertos" der Opfer der Krise

Anlässlich des lateinamerikanischen Feiertags "Día de los Muertos" haben Nicaraguaner der Toten bei gewalttätigen Auseinandersetzungen im Land gedacht. Auf dem Ostfriedhof der Hauptstadt Managua legten am Freitag Menschen Blumen an Gräbern nieder. In der rund 30 Kilometer entfernten Stadt Masaya wurden 36 Holzkreuze mit Namen von Opfern aufgestellt.