Thailand: Lokalinhaber tötet Kunden und mengt dessen Fleisch in vegetarische Speisen bei

Quelle: Reuters Thailand: Lokalinhaber tötet Kunden und mengt dessen Fleisch in vegetarische Speisen bei (Symbolbild)

Der Inhaber eines Lokals in Bangkok, Thailand, soll einen Kunden umgebracht und dessen Fleisch in die vegetarischen Speisen beigemengt haben. Die Gäste glaubten zunächst, sie hätten versehentlich Schweinefleisch oder Hühnchen bekommen. Als die Polizei das Restaurant untersuchte, fand sie Blutspuren an den Wänden und Stücke von Menschenfleisch am Boden.