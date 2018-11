EU und SWIFT von neuen Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran betroffen

Quelle: Reuters EU und SWIFT von neuen alten Sanktionen der US-Regierung gegen den Iran betroffen (Archivbild: Donald Trump ist sichtlich zufrieden)

Die US-Regierung hat angekündigt, am 5. November alle im Rahmen des Iran-Atomvertrags von 2015 aufgehobenen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen. Die weitreichenden Sanktionen werden 700 Personen und Körperschaften erfassen, so das US-Finanzministerium. Dazu gehören sowohl diejenigen Personen, denen im Rahmen der Vereinbarung von 2015 eine Entlastung gewährt wurde, als auch über 300 neue Namen, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin gegenüber Journalisten.