Massengrab mit über 1.500 Leichen in Rakka – Syrien beschuldigt Luftwaffen der Westkoalition

Quelle: RT Massengrab mit über 1.500 Leichen in Rakka – Syrien beschuldigt Luftwaffen der Westkoalition (Archivbild: Ein Massengrab mit über 1500 Leichen ist zum Beispiel am Stadtfriedhof al-Panorama gefunden worden)

In der syrischen Stadt Rakka ist ein Massengrab mit über 1.500 Leichen gefunden worden. Nach Angaben der Zeitung al-Watan handelt es sich um Zivilisten, die bei Luftangriffen der US-geführten Westkoalition auf Stellungen von Terroristen in der vom IS und anderen Terrormilizen besetzten Stadt ums Leben kamen. In einem diplomatischen Brief an den UN-Generalsekretär Guterres und den Vorsitz des UN-Sicherheitsrates rief das syrische Auswärtige Amt zu einer internationalen Ermittlung auf.