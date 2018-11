Letztes sowjetisches Kriegerdenkmal in Warschau demontiert – Warschauer bringen dennoch Grablichter

Quelle: Sputnik Letztes sowjetisches Kriegerdenkmal in Warschau demoliert – Warschauer bringen dennoch Grablichter. (Abriss des Dankbarkeitsdenkmals für die Rote Armee im Skaryszewski-Park in Warschau im Oktober 2018)

Im Skaryszewski-Park in Warschau haben Bewohner am 1. November Grablichter am demolierten Dankbarkeitsdenkmal für die Rote Armee aufgestellt und angezündet. Am Allerheiligentag gedenkt man in Polen der Toten, besucht Friedhöfe, bringt Kerzen und Blumen zu den Gräbern. Einige Dutzend Warschauer haben am Donnerstag auch den gefallenen Soldaten der Roten Armee gedacht, die bei der Befreiung des Landes von der Besatzung durch das Dritte Reich fielen.