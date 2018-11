Saudische Koalition greift Luftwaffenstützpunkt im Jemen an

Quelle: Reuters Saudische Koalition greift Luftwaffenstützpunkt im Jemen an (Archivbild)

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition hat Angriffe auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe des internationalen Flughafens in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geflogen. Das meldete die saudische Staatsagentur am frühen Freitagmorgen. Der Luftwaffenstützpunkt sei von den Huthi-Milizen genutzt worden, um Raketen abzuschießen, wurde der Sprecher der Koalition, Turki al-Malki, zitiert.