Pilot betrinkt sich am Abend vor Abflug und fingiert Test – Festnahme

Die Fluggesellschaft "Japan Airlines" hat sich am Donnerstag für einen Alkoholexzess eines Kopiloten auf dem Flughafen London Heathrow entschuldigt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag. Der Flugzeugführer stieg unmittelbar vor dem Abflug nach Tokio in einen Bus ein, der ihn zur Start- und Landebahn bringen sollte. Doch der Fahrer roch die Alkoholfahne des 42-Jährigen und alarmierte die Polizei.

Die Beamten nahmen den Kopiloten fest und maßen bei ihm 0,93 Milligramm Alkohol pro Liter Atem, was eine zehnfache Überschreitung des in der britischen Luftfahrt erlaubten Grenzwertes bedeutete. Bei einem Verhör erklärte der Mann, dass er in der Nacht vor dem Abflug in der Hotelbar und im Hotelzimmer 1,5 Liter Wein und 1,8 Liter Bier getrunken hatte. Die Maschine hob mit einer Stunde Verspätung mit nur drei Piloten in der Kanzel ab. Die japanische Fluggesellschaft teilte später mit, dass ihr interner Alkoholcheck keine Grenzwertüberschreitung bei dem Mitarbeiter an den Tag gelegt habe. Der 42-Jährige könnte den Test manipuliert haben. Die Airline versicherte, sie würde die Prozedur ändern, um Manipulationen in Zukunft zu verhindern. (NHK)

