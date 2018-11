"Ist hier der Iran?" Werbung mit israelischem Supermodel in Ni­kab sorgt für Islamophobie-Kritik

© Screenshot / YouTube "Ist hier der Iran?" Werbung mit israelischem Supermodel in Ni­kab sorgt für Islamophobie-Kritik

Eine Werbung des israelischen Supermodels Bar Rafaeli hat wegen der Darstellung einer Muslimin für viel Empörung gesorgt. Bilder von Rafaeli, deren Gesicht von einer Ni­kab bedeckt wird, erschienen am Wochenende in Zeitungen und an Werbetafeln. Darunter standen die Worte „Ist hier der Iran?“ Am Montag wurde auch das Werbevideo veröffentlicht.