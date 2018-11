Bundespolizei: Zahl der Fahndungserfolge um ein Fünftel gestiegen

Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr 135.947 Gesuchte identifiziert und zum Teil in Gewahrsam genommen. Damit stieg die Zahl der "Personenfahndungserfolge" um 19,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das geht aus dem Jahresbericht der Behörde für 2017 hervor. Unter den Gesuchten waren demnach 16.397 Menschen, gegen die ein nationaler oder internationaler Haftbefehl vorlag. 9.115 Menschen wurden wegen ausländerrechtlicher Vergehen festgenommen oder ihnen wurde die Einreise verweigert.

Bundespolizeipräsident Dieter Romann bedankte sich bei der Bundesregierung, dem Bundestag und explizit auch beim Bundesinnenministerium für den beschlossenen Stellenaufwuchs in seiner Behörde. Bis 2021 sollen 17 500 neue Kräfte eingestellt werden. 5000 von ihnen werden eingestellt, um Mitarbeiter zu ersetzen, die in den Ruhestand gehen.

Für eine Entlastung der Bundespolizei sorgte 2017 laut Bericht der Einsatz von mittlerweile 177 Schleusen für automatisierte Grenzkontrollen an sieben deutschen Flughäfen. Die Zahl dieser Kontrollen, die nur für Erwachsene möglich sind, stieg 2017 auf rund 13,43 Millionen Kontrollvorgänge. Im Vorjahr waren es 9,57 automatisierte Kontrollen gewesen. Am Flughafen in Frankfurt am Main erfolgten im vergangenen Jahr den Angaben zufolge schon 28 Prozent aller Grenzkontrollen auf diese Art und Weise. (dpa)

Mehr zum Thema - Disziplinarverfahren wegen rassistischer Chats unter Polizeischülern