Ausschreitungen und Festnahmen in Halloween-Nacht in mehreren Städten Frankreichs

Quelle: Reuters Ausschreitungen und Festnahmen in Halloween-Nacht in mehreren Städten Frankreichs (Symbolbild)

Bei Ausschreitungen in französischen Städten in der Halloween-Nacht rund hundert Menschen festgenommen worden. Nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner waren am Mittwochabend und in der Nacht rund 15.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Halloween müsse eine Fest bleiben, erklärte Castaner am Donnerstag. Castaner nannte die Ausschreitungen "skandalös". "Wir lassen das nicht durchgehen."