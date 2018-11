Hund schießt Herrchen bei Jagd an – Jäger überlebt und lässt Vierbeiner aus Tierheim abholen

Quelle: www.globallookpress.com Hund schießt Herrchen bei Jagd an – Jäger überlebt und lässt Vierbeiner aus Tierheim abholen (Symbolbild)

Unfälle bei der Jagd sind zwar nicht selten, was aber im US-Bundesstaat New Mexico neulich passiert ist, klingt besonders skurril. Ein Jäger musste umgehend in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem ihn sein Hund angeschossen hatte. Das 74-jährige Herrchen überlebte das Ungeschick durch puren Zufall.