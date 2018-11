Südkoreas Präsident kündigt an: Kim Jong Un wird bald Seoul besuchen

Nach seinem Besuch im September in Pjöngjang hat Südkoreas Präsident Moon Jae In eine baldige Gegenvisite des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un in Seoul angekündigt. Zudem stehe ein "zweites Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA vor der Tür". Moon äußerte sich am Donnerstag in einer Haushaltsrede vor dem Parlament, in der er um Unterstützung für seine Politik der Annäherung zum abgeschotteten Nordkorea warb. Moon sagte, Kim werde bald kommen. Er nannte jedoch keine Details.