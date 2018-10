Weiteres Militär gegen Migranten: Zahl der US- Soldaten an Grenze könnte auf 15.000 steigen

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die Zahl der Soldaten an der Grenze zu Mexiko auf bis auf 15 000 steigen könnte. Es könnten zwischen 10.000 und 15.000 Soldaten dort stationiert werden, sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten.

Derzeit sind tausende Menschen aus Mittelamerika in mehreren Gruppen auf dem Weg durch Mexiko in Richtung der US-Grenze. Die Menschen fliehen vor der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage in der Region.

"Wir können bis zu irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Militärangehörige gehen", zusätzlich zu den bestehenden Grenzschutzbeamten, sagte Trump Reportern vor dem Weißen Haus am Mittwoch. In Afghanistan verfügen die USA derzeit über rund 14.000 Soldaten.

Trump will die Migranten an der Einreise in die USA hindern und hat deswegen das Pentagon beauftragt, das Militär an die Grenze zu schicken. Bis zum Ende der Woche sollen 5.200 Soldaten dorthin entsandt werden. Sie sollen den Grenzschutz vor allem bei logistischen Aufgaben unterstützen, sind aber bewaffnet.

Die Menschen dürften nicht vor den Kongresswahlen am 6. November an die Grenze kommen, dennoch könnten sie ein Faktor bei den Wahlen sein. Die erste Gruppe von ihnen ist derzeit rund 3.500 Kilometer von der US-Grenze entfernt.

Verschiedene Experten verweisen darauf, dass die Migration eine direkte Folge der US-Politik in der Region seit. So sagte die Aktivistin Gloria la Riva im Gespräch mit RT International, diese sei geprägt von "Krieg, Besatzung, Sanktionen und Drogenhandel", und zwinge die Menschen zur Flucht."

(dpa/ rt deutsch)