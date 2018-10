Kneipenbesucher in Brasilien starrt die ganze Zeit auf's Handy – und bekommt nichts vom Überfall mit

Quelle: www.globallookpress.com Kneipenbesucher in Brasilien starrt die ganze Zeit auf's Handy – und bekommt nichts vom Überfall mit (Symbolbild)

Wer sich komplett auf sein Handy konzentriert, kann manches verpassen. Ein Brasilianer aus Nova Serrana im Bundesstaat Minas Gerais soll so in ein Gespräch via Handy vertieft gewesen sein, dass er nichts von einem bewaffneten Überfall in der Kneipe, in der er saß, mitbekommen hat.