"Kein Süßes oder Saures" - Warnschilder in den USA vor den Häusern von Sexualstraftätern (Symbolbild)

Das Butts County im US-Bundesstaat Georgia will zu Halloween in diesem Jahr Kinder vor verurteilten Sexualstraftätern besser schützen - und zwar mit speziellen Warnschildern, die vor Häusern der Sexualstraftäter aufgestellt werden.

Mit den Schildern "Kein Süßes oder Saures" will man die Kinder davon abhalten, dass sie irgendeinen Kontakt zu registrierten Sexualstraftätern bei den üblichen Halloween-Umzügen aufnehmen. "Zu Halloween hat mein Büro die Schilder vor allen Häusern der registrierten Sexualstraftäter platziert, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass diese Häuser gemieden werden sollen", erklärte Sheriff Gary Long nach Angaben von 13 News Now in einem Facebook-Post.

Georgia sheriff's office places 'No Trick-or-Treat' signs at sex offenders' homes https://t.co/AdoLTqreWXpic.twitter.com/PZf41qpNj1 — ABC11 EyewitnessNews (@ABC11_WTVD) 30. Oktober 2018

Der Rechtsprechung im US-Bundesstaat Georgia zufolge dürfen die verurteilten Sexualstraftäter ihre Häuser zu Halloween nicht schmücken. Und der Sheriff Long sieht die neuen Schilder als Teil seiner Pflicht gegenüber den Bewohnern, weil er als Sheriff die Öffentlichkeit über die Sexualstraftäter informieren soll.

