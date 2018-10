Frankreich will Missbildungen bei Babys landesweit untersuchen

Frankreich will Missbildungen bei Babys wie das Fehlen von Händen, Armen oder Vorderarmen überprüfen. Die Behörden kündigten am Mittwoch eine landesweite Untersuchung an, erste Ergebnisse werden Anfang kommenden Jahres erwartet.