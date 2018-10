Pharma-Tourismus: US-Bundesstaat Utah schickt Patienten für günstigere Medikamente nach Mexiko

Inmitten der heißen Debatte um die zunehmend horrenden Preise für Arzneimittel in den Vereinigten Staaten suchen bereits einige Versicherer für ihre Patienten einen Weg, die übermäßig hohen Kosten zu umgehen. So hat die gemeinnützige Stiftung PEHP im US-Bundesstaat Utah beschlossen, ihren Versicherungsnehmern lieber eine Reise nach Mexiko zu sponsern, wo verschreibungspflichtige Medikamente mehrfach günstiger zu erwerben sind.

Im Angebot sind ein bezahlter Flug nach San Diego, der Transfer in eine "erstklassige" Klinik in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana sowie zusätzliche 500 US-Dollar pro Person, die die Nebenkosten decken sollen, schreibt The Salt Lake Tribune. "Diese Mittel sind ziemlich gering im Vergleich zu dem Preisunterschied zwischen den USA und Mexiko", zitiert das Blatt den Direktor des PEHP für Klinikbetrieb, Travis Tolley.

Das Sonderangebot gilt für 160.000 Angestellte des öffentlichen Dienstes, die PEHPs Dienstleistungen entgegennehmen. Es bezieht sich auf insgesamt 13 verschreibungspflichtige Medikamente für Patienten mit solchen Krankheiten wie Multiple Sklerose, Krebs sowie einige Autoimmunerkrankungen.

