Trump gedenkt Opfer des Attentats auf Synagoge in Pittsburgh – Massenproteste gegen Besuch

Quelle: Reuters Trump gedenkt Opfer des Attentats auf Synagoge in Pittsburgh – Massenproteste gegen Besuch

Drei Tage nach dem verheerenden Attentat auf jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh sind erste Opfer beerdigt worden. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump besuchten am Dienstagnachmittag die "Tree of Life"-Synagoge, die ein Rechtsextremist am Samstag angegriffen hatte. Bei seinem Besuch in Pittsburgh äußerte sich der Präsident zunächst nicht öffentlich.