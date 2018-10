Herrchen gesucht: Zwei Warane fliegen von Irkutsk nach Moskau ohne Begleitung

Quelle: Reuters Herrchen gesucht: Zwei Warane fliegen von Irkutsk nach Moskau ohne Begleitung (Symbolbild)

An Bord einer russischen Maschine sind zwei ungewöhnliche blinde Passagiere aus einem tropischen Land entdeckt worden. Bemerkenswert war, dass es sich dabei um einen Binnenflug handelte. Das Flugzeug war nämlich am 29. Oktober aus Irkutsk in Sibirien in die Hauptstadt Moskau unterwegs.