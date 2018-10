Menschliche Knochen in Vatikan-Gebäude in Rom entdeckt

In einem Gebäude des Vatikans in Rom sind menschliche Knochen entdeckt worden. Der Fund sei während Renovierungsarbeiten bei der vatikanischen Botschaft gemacht und den Behörden gemeldet worden, teilte der Heilige Stuhl am Dienstagabend mit.