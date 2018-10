Russlands Raumfahrtbehörde nennt Ursache der Sojus-Havarie mit zwei Crew-Mitgliedern an Bord

Die russische Raumfahrtbehörde hat die Ursache der Sojus-Havarie vom 11. Oktober bekanntgegeben. Wie der geschäftsführende Direktor von "Roskosmos", Sergei Krikaljow, am Mittwoch mitteilte, sei die Rakete mit zwei Raumfahrern an Bord wegen eines Sensorversagens abgestürzt, der die Abtrennung der ersten und der zweiten Raketenstufe hätte signalisieren sollen. Nun treffe die Behörde Maßnahmen, um ähnliche Havarien in Zukunft zu vereiteln.