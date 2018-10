Mindestens 25 Tote bei Hubschrauberabsturz in Afghanistan

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens 25 Tote bei Hubschrauberabsturz in Afghanistan (Symbolbild)

Bei dem Absturz eines Hubschraubers mit mehreren Politikern an Bord sind in Afghanistan mindestens 25 Menschen umgekommen. Bei dem Unglück in der Westprovinz Fara seien auch der Chef des Provinzrats von Fara und mehrere seiner Mitarbeiter ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit.