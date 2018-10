Nach Flucht vor ihrem Peiniger in den Irak: Ehemalige jesidische Sklavin wieder in Deutschland

Die Jesidin Aschwak Hadschi Hamid Talo ist wieder in Deutschland. Sie war 2015 nach Deutschland geflüchtet, hatte das Land im August aber wieder verlassen, nachdem sie nach eigenen Angaben in Baden-Württemberg ihrem früheren Peiniger von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) begegnet war. Sie sei Ende September zurückgekehrt, berichtete der SWR am Dienstag.