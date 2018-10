Absturz der indonesischen Boeing: Mann steckt im Stau und verpasst Flug

Am Montag ist in Indonesien ein Flugzeug mit mehr als 180 Fluggästen an Bord abgestürzt. Die Behörden meinen, dass es keine Überlebenden gab. Doch mindestens einem Glücklichen ist es gelungen, dem Tod zu entkommen. Er soll seinen Flug verpasst haben, weil er in einem Stau steckenblieb.