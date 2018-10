Menschen in Ku-Klux-Klan-Kleidung nahe Islamischen Zentrums in Nordirland lösen Ermittlung aus

Acht Menschen, die als Ku-Klux-Klan-Mitglieder gekleidet waren, wurden am Samstagabend nahe einer muslimischen Gemeindehalle in Nordirland gesichtet. Das Foto von Menschen in weißer Kleidung mit markanten Kapuzen vor dem Islamischen Zentrum von Bangladesch in der Stadt Newtownards, das sich schnell im Internet verbreitete, erntete eine heftige Kritik in sozialen Netzwerken.