Zehn Tote nach Unwettern in Italien - Genua schließt Flughafen

Quelle: Reuters Zehn Tote nach Unwettern in Italien - Genua schließt Flughafen

Bei Unwettern in Italien sind bisher mindestens zehn Menschen gestorben. In St. Martin in Thurn in Südtirol wurde am Montagabend ein freiwilliger Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Weitere Tote gab es Medienberichten zufolge unter anderem im Umland von Rom und Neapel.