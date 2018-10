Erstmals in 416 Meter Tiefe – Taucher der Pazifikflotte Russlands üben Rettungseinsatz

Quelle: Sputnik

Im Japanischen Meer haben am Dienstag Tauchspezialisten der russischen Pazifikflotte einen Rettungseinsatz in 416 Metern Tiefe geübt – erstmals in der Geschichte der russischen Kriegsseeflotte. Sie haben sich von Bord des Rettungsschiffes "Igor Belousow" in einer Glocke zum Meeresgrund bringen lassen und haben ihn anschließend nur mit Atemgeräten, ohne gepanzerte Tauchanzüge, betreten.