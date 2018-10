"Gebt uns eure Kippen": Französische Supermarktkette will Zigarettenkippen recyceln

Quelle: Reuters

Viele Raucher schnippen ihre Zigaretten in Frankreich einfach auf den Gehweg. Eine Supermarktkette will damit nun aufräumen - und die Kippen recyceln. Dazu werden bis Jahresende 350 Läden der Kette Franprix in Paris am Eingang mit Aschenbechern ausgerüstet, wie die Zeitung Le Parisien am Dienstag berichtete.