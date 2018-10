In Schweden öffnet eine Hilfe-Hotline zu häuslicher Gewalt – für die Täter

Eine Hilfe-Hotline zu häuslicher Gewalt soll in Schweden im Januar ihren Betrieb aufnehmen – das Angebot richtet sich allerdings an diejenigen, die die Gewalt verüben. Was aus der Sicht der Opfer zunächst vielleicht wie Hohn wirken mag, soll einen wichtigen Zweck erfüllen – mithilfe der Hotline soll die häusliche Gewalt eingedämmt werden.