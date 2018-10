Unfall bei Reparaturarbeiten am russischen Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" – Schwimmdock gesunken

In der Nacht zum Dienstag ist in der nordrussischen Hafenstadt Murmansk ein Werft-Schwimmdock untergegangen, an dem der russische Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" repariert wurde. Infolge des Unfalls wurden vier Menschen verletzt, ein weiterer Mitarbeiter der Werft gilt bislang als vermisst. Der Flugzeugträger blieb unbeschädigt.