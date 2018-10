Erdogan eröffnet neuen Flughafen in Istanbul - Ausbau zum größten der Welt geplant

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den neuen Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul eröffnet. Der Flughafen erhalte den Namen "Istanbul", sagte der Staatspräsident am Montag bei der Eröffnungsfeier im Norden der Metropole am Bosporus. "Istanbul ist nicht nur unsere größte Stadt, sondern auch die wertvollste Marke unseres Landes", sagte er. "Deshalb haben wir diesem großen Werk für diese unbezahlbare Stadt den Namen Istanbul gegeben."